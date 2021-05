Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Ovelgönne. Am 08.05.2021, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Logemannsdeichstraße in die Popkenhöger Straße (Alte B 211) ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem letztlich zwei Personen leicht verletzt wurden. Auf Grund der Baumaßnahmen an der Trassenführung der neuen B 211 ist die o. a. Einmündung als abknickende Vorfahrt eingerichtet. Ein von der Logemannsdeichstraße in Richtung alter B 211 fahrender VW Pick-Up befuhr den dortigen abknickenden Vorfahrtsbereich in Richtung Brake. Eine aus Richtung Brake kommende 24jährige aus Zetel beabsichtigte ihrerseits mit ihrem Ford Mondeo den dortigen Verlauf der alten B 211 geradeaus in Richtung Ovelgönne/Popkenhöge zu überqueren. Hierbei übersah sie jedoch den vorfahrtberechtigen VW Pick-Up. Es kam zum Zusammenstoß im Einmüdungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von ca. 10000,- EUR. Die Insassen des VW Pick-Up, eine aus Heiligenhaus (NRW) stammende Familie, wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht Die 27- und 25-jährigen Eltern und die beiden Kinder (5 Jahre und 5 Monate) blieben jedoch unverletzt. Die Unfallverursacherin und deren 23jährige Beifahrerin aus Brake erlitten leichte Verletzungen. Die verunfallten Pkw wurden durch Abschleppdienste geborgen. Die Unfallstelle musste zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen die Unfallverursacherin wird u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

