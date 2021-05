POL-DEL: Polizei Delmenhorst

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Samstag, dem 08.05.2021 wurde gegen 12:00 Uhr Qualm in einem Haus an der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst gemeldet. Vor Ort wurde schließlich festgestellt, dass ein zu einem Aquarium gehörendes Elektrogerät angefangen hatte zu qualmen. Als sich die ersten Flammen bildeten, versuchten die Bewohner diese mittels einer feuchten Decke zu ersticken. Da diese jedoch aus Kunststoff war, wurden die Flammen zwar erstickt, es bildeten sich jedoch in dem betroffenen Raum Rauchgase, wodurch schließlich insgesamt fünf Personen im Alter von 19-71 leichte Rauchgasintoxikationen erlitten und in Krankenhäuser verbracht wurden. Im dem betroffenen Raum entstanden lediglich Schäden durch Verrußungen. Vor Ort waren Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Delmenhorst, sowie des Rettungsdienstes eingesetzt. Zumindest Teile des Hauses / der Wohnung sind zunächst nicht bewohnbar.

