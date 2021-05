Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Freitag dem 07.05.2021 kam es gegen 08:20 Uhr auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein 50-jähriger die Bremer Straße stadtauswärts befuhr und nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 26-jährigen aus Delmenhorst. Bei dem hieraus resultierenden Zusammenstoß entstand Sachstand, welcher auf ca. 8000,- EUR geschätzt wird. Der Pkw der 26-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls am Freitag dem 07.05.2021 kam es gegen 11:15 Uhr an der Kreuzung Cramerstraße / Am Vorwerk zu einem Unfall, als eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst die Vorfahrt eines von rechts kommenden 21-jährigen Pkw-Fahrers missachtete. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich die Radfahrerin leicht, weshalb sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden können keine Angaben gemacht werden.

