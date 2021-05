Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahren unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. Mai 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 22:00 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige aus Berne unter dem Einfluss von Drogen stand.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC (Marihuana).

Dem Mann aus Berne wurde durch einen Arzt Blut entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

