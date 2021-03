Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ermke - Werkzeugdiebstahl

Zwischen Montag, 22. März 2021, 14.30 Uhr und Dienstag, 23. März 2021, 08.00 Uhr kam es in der Lastruper Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem dortigen Betriebsgelände und drangen in eine dortige Werkstatt ein. Hier entwendeten sie diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. März 2021, kam es zwischen 08.00 und 17.00 Uhr in der Straße Am Krankenhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Kia Picanto und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

