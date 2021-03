Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Diebstahl eines Robotermähers

Am Montag, 22. März 2021, gegen 01.15 Uhr, kam es in der Straße Bergweg auf einem dortigen Betriebsgelände eines Labors zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete einen Robotermäher samt Ladestation vom Betriebsgelände. Sachdienliche Hinwiese nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Holdorf- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 22. März 2021, gegen 19.35 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Quakenbrück in der Straße Zum Hansa-Center kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Diebstahl von Gartenstühlen

Zwischen Mittwoch, 17. März 2021, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 18. März 2021, 07.30 Uhr, kam es in der Hagen-Ringstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einer Terrasse sechs graue Gartenstühle. Für den Abtransport der Gartenstühle könnte der Täter ein Transportmittel/ Hilfsmittel verwendet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Steinfeld- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Samstag, 20. März 2021, zwischen 04.30 Uhr und 12.00 Uhr, in der Brinkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen braunen Suzuki Grand Vitara, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Holdorf- Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Samstag, 20. März 2021, gegen 17.00 Uhr, parkte ein 59-Jähriger aus Holdorf seinen Pkw, einen roten Ford Fiesta, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße. Als er nach ca. 15 Minuten zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser zwischenzeitlich an der Fahrertür beschädigt worden war. Ein unbekannter Verursacher war vermutlich beim Öffnen einer Tür gegen den PKW gestoßen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Holdorf unter Telefon 0 54 94 / 91 42 00.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20. März 2021, gegen 14.45 Uhr, parkte eine 21-Jährige aus Damme ihren weißen VW Beetle auf einen Parkplatz an der Friedhofstraße hinter dem Rathaus. Um 17.30 Uhr kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte fest, dass dieses zwischenzeitlich von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Steinfeld- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. März 2021, zwischen 13.10 Uhr und 13.30 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher, vermutlich LKW-Fahrer/in, fuhr beim Rangieren gegen einen am Straßenrand angrenzenden Zaun. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 200 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Goldenstedt/Ellenstedt- Diebstahl eines Gasgrills

Zwischen Samstag, 13. März 2021, 17.00 Uhr, und Sonntag, 14. März 2021, 15.00 Uhr, kam es in der Straße Meiers Kamp zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete einen auf einer Terrasse abgestellten Gasgrill. Für den Abtransport könnte der Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell