POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 22.März 2021, gegen 12.45 Uhr befuhr ein 47-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Sedelsberg. Ein 17-jähriger Saterländer fuhr mit seinem Leichtkraftrad dahinter. Als der Friesoyther mit seinem PKW nach links in die Wallstraße abbiegen wollte, fuhr der 17-jährige infolge Unachtsamkeit auf und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

