Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Körperverletzung auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 7. Mai 2021, gegen 7:00 Uhr, gerieten die Fahrer eines Sattelzuges und derer eines Pkw auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen aneinander.

Aufgrund der Bergung eines Lkw war die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg zu diesem Zeitpunkt an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord voll gesperrt. Im Rückstau fuhr ein 57-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw verbotswidrig auf dem Standstreifen am stehenden Verkehr vorbei.

An einer Engstelle endete seine Fahrt. Ein 53-jähriger Sattelzugfahrer aus dem Altmarkkreis Salzwedel nutzte die Gelegenheit, stieg aus seinem Fahrzeug und wollte den 57-Jährigen zur Rede stellen.

Die Parteien gerieten derart aneinander, dass es zu einer wechselseitigen Körperverletzung durch Schläge und Tritte kam.

Zufällig vorbeikommende Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wurden auf die Situation aufmerksam und nahmen sich der Sache an.

Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Den Pkw-Fahrer erwartet zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bezüglich der Nutzung des Standstreifens. Er musste sich nach Abschluss der Maßnahmen wieder im wartenden Verkehr einordnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell