POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. Mai 2021, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Straße Steenöver in der Gemeinde Ganderkesee leicht verletzt.

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee die Straße Steenöver und bog nach links in die Schierbroker Straße ab.

Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 39-jährigen Fahrradfahrer aus dem Kreis Osterholz.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Die Sachschäden an den Fahrzeugen wurden auf 1.000 Euro geschätzt.

