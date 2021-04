POL-HB: Nr.: 0251 --Demos auf der Bürgerweide

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Bürgerweide Zeit: 05.04.21, 12 bis 14 Uhr

Die Polizei Bremen begleitete am Ostermontag zwei Demonstrationen in Findorff. Die Teilnehmer hielten sich größtenteils an die Auflagen.

Für den Ostermontag rief das Bündnis für Demokratie unter dem Motto -"Demokratie im Jahr 2021, was bedeuten die Grundrechte noch in Zeiten Corona" zu einer Kundgebung auf der Bürgerweide auf. Erwartet wurden vom Veranstalter 150 Teilnehmer, tatsächlich beteiligten sich etwa 100 Menschen. Ebenfalls auf der Bürgerweide, aber räumlich von der Polizei durch Gitter getrennt, die Gegenveranstaltung mit dem Thema "Solidarisch gegen Verschwörungsideologien und Corona". Statt der angemeldeten 250 fanden sich hier 200 Personen ein. Die Polizei führte wiederkehrend Lautsprecherdurchsagen durch und ahndete konsequent Verstöße gegen die Hygieneregeln. Unterstützung erhielt die Polizei Bremen an diesem Tag von der Bundespolizei.

Nach Beendigung der Versammlungen am Nachmittag attackierten in der Bahnhofstraße mehrere Vermummte einen Rollstuhlfahrer, verletzten ihn leicht, entwendeten eine Fahne und flüchteten. Einsatzkräfte konnten diverse mutmaßliche Täter auf der Flucht stellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise hierzu nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Abstand ist weiterhin Anstand: Agieren Sie auch in den kommenden Wochen und mit Vernunft und Einsicht. Binden Sie nicht unnötig Polizeikräfte. Halten Sie Abstand zueinander und beachten Sie die Kontaktbeschränkungen. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

