Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kinder verwüsten Kleingartenparzelle in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Drei 10-jährige Kinder wurden am Donnerstag, 6. Mai 2021, gegen 16:20 Uhr, auf einer derzeit ungenutzten Parzelle des Kleingartenvereins Sonnenblume e.V. in der Straße An den Wurten in Einswarden angetroffen.

Die beiden Jungs und das Mädchen aus Nordenham zerschlugen sämtliche Fenster eines dort aufgebauten Gewächshauses, sowie einer Gartenlaube und verwüsteten diese.

Die Beamten übergaben eines der Kinder an die Eltern. Die Eltern der beiden anderen, geflüchteten Kinder wurden über das Fehlverhalten ihrer Sprösslinge informiert.

Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

