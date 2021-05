Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. Mai 2021, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Cramerstraße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Sprinter die Cramerstraße Richtung stadtauswärts und bog anschließend nach rechts auf ein dortiges Grundstück ab.

Dabei übersah er einen 85-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst, welcher die Cramerstraße auf dem dortigen Radweg in gleiche Richtung befuhr.

Der 85-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell