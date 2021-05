Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham

++ Diebstahl eines E-Bike (Bild im Anhang) ++

Am Freitag, 07.05.2021 zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr, wurde vor dem Haus der Midgardstraße 42 ein verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke HAIBIKE, "Sduro Trekking 4.0" in der Farbe schwarz entwendet. In den letzten Wochen ist es im Stadtgebiet von Nordenham bereits vermehrt zu Diebstählen von E-Bikes gekommen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1400 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

