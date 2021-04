Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Männer haben einen 58-Jährigen am späten Freitagabend (17. April, 21:20 Uhr) in einen Hauseingang auf der Straße Alte Schanze geschubst, ihm die Jacke zerrissen und seine Wertsachen gefordert. Weil der Angegriffene laut um Hilfe rief, rannten die beiden 20 bis 25 Jahre alten Männer ohne Beute über die Koloniestraße in Richtung Hautbahnhof weg. Laut Zeugenangaben trugen die beiden Unbekannten einen schwarzen Mund-/Nasenschutz und waren dunkel gekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell