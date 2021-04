Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich/Altstadt: Einbrüche in Arztpraxis und Biomarkt - Polizei nimmt drei Männer fest

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner hat in der Nacht zu Sonntag (18. April, 00:25 Uhr) die Polizei alarmiert, weil er auf der Ritterstraße einen Mann beobachtet hat, der um eine Arztpraxis herum geschlichen ist. Als die Streifenwagen eintrafen, entdeckten die Beamten in der Praxis einen 31-Jährigen, der dort mutmaßlich Schubladen durchwühlt hatte. Sie nahmen ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Ein Nachbar eines Biomarktes am Stapeltor in der Duisburger Altstadt hat in der gleichen Nacht gegen 2:50 Uhr ebenfalls mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Die alarmierten Polizisten konnten im Laden einen Verdächtigen (41) festnehmen. Seinen Komplizen (22), der auf dem Parkplatz offenbar "Schmiere stand", brachten die Beamten ebenfalls zur Wache. Das Duo wird heute (19. April) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell