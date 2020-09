Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kollision mit Leitplanke in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Lemwerder befuhr am Mittwoch, 9. September 2020, gegen 22:10 Uhr, die Stedinger Straße in Bookholzberg in Fahrtrichtung Berne.

In Höhe der Einmündung "Zur Rampe" kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet beim Gegenlenken ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke.

Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

