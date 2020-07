Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei 18-Jährige Fahrraddiebe nach Zeugenhinweis festgenommen - Besitzer gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 1 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass zwei Männer in der Bergheimer Straße ein an einem Zaun angeschlossenes Fahrrad entwendet hätten und nun an der Haltestelle "Römerstraße" stehen würden. Durch zwei Streifen wurden die beiden 18-jährigen Tatverdächtigen mit einem hellen Damenfahrrad angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beide Tatverdächtige waren alkoholisiert, Atemalkoholtest ergaben Werte von über 1,6 und knapp 1,2 Promille. Das Fahrrad der Marke McKenzie wurde sichergestellt. Die beiden Heranwachsenden wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Eigentümerin des Fahrrads wird gebeten, sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

