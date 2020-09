POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in zwei Gartenlauben in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Montag, 7. September 2020, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 8. September 2020, 05:45 Uhr, in zwei Gartenlauben ein, die zu einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße in Nordenham gehörten.

Sie entwendeten Gartengeräte und andere Gegenstände. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

