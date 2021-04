Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter an Weiterreise gehindert

Bautzen (ots)

Vier moldawische Männer im Alter von 30 - 43 Jahren wurden als Insassen eines moldawischen Kleinbusses am 23. April 2021 gegen 17:45 Uhr durch Polizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen auf dem Autobahnparkplatz "Löbauer Wasser "kontrolliert. Die Männer gaben an, dass sie in Frankreich Autos kaufen wollten. In ihrem mitgeführten Gepäck fanden die Polizisten allerdings Hinweise, dass sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollen. Die dafür erforderlichen Dokumente konnte keiner der Vier vorweisen. Sie wurden in Gewahrsam genommen, angezeigt und nach Polen zurückgeschoben.

