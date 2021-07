Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210702 - 0779 Frankfurt-Westend: Nach Sturz verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin verständigte am Donnerstag, den 1. Juli 2021, gegen 13.25 Uhr, die Polizei, da sie einen Unbekannten dabei beobachtete, wie er versuchte, am Fallrohr der Regenrinne eines Hauses in der Guiolettstraße emporzuklettern.

In Höhe des zweiten Obergeschosses verlor er jedoch den Halt und fiel herab auf ein Vordach. Er rappelte sich wieder auf und versuchte erneut, Höhe zu gewinnen. Beim Eintreffen der Funkstreife hielt er sich am Balkongeländer im Hochparterre fest. Auf Ansprache durch die Polizei reagierte er sofort und ließ sich festnehmen. Auf dem Weg zum Streifenwagen verlor er jedoch die Besinnung und wurde später in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 38-jährige Beschuldigte einen Wohnungseinbruch verüben wollte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

