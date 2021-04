Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 8.750,00 Euro illegalen Arbeitslohn beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Insgesamt 8.750,00 Euro illegalen Arbeitslohn beschlagnahmten Bundespolizisten am 26. April 2021.

Die Polizisten kontrollierten gegen 00:20 Uhr auf dem BAB4-Pendlerparkplatz bei Uhyst a.T. einen ukrainischen Kleinbus, welcher mit sechs ukrainischen Männern und einer ukrainischen Frau im Alter von 28 bis 46 Jahren besetzt war. Die Personen gaben an, dass sie aus Belgien kommen und sich dort zwischen zwei und drei Monaten aufgehalten haben. Auf Fragen zum Aufenthaltsort und -zweck machten die Personen widersprüchliche oder keine Angaben. Bei der Nachschau im Gepäck stellten die Beamten überwiegend in Deutschland erworbene Lebensmittel und Gegenstände sowie Arbeitskleidung fest. Nach mehrfachem Nachfragen gab ein Teil der Gruppe dann zu, dass sie in Deutschland gearbeitet haben.

Da Niemand die dafür erforderlichen Dokumente vorweisen konnte, wurden die Ukrainer in Gewahrsam genommen, beanzeigt und insgesamt 8.750,00 Euro illegaler Arbeitslohn beschlagnahmt. Im Anschluss wurden sie an die Ausländerbehörde Bautzen übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell