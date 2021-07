Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210701 - 0777 Frankfurt-Praunheim: Vespa fängt Feuer

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwoch, den 30. Juni 2021, geriet in der Stephan-Heise-Straße eine Vespa in Brand. Aufgrund der entstandenen Hitze kam es darüber hinaus zu Beschädigungen an einem Haus sowie einem Motorrad.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Nachmittag zu einem Brand einer Vespa. Der in der Stephan-Heise-Straße stehende Roller geriet dabei in Vollbrand und konnte von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden konnte. Aufgrund der Hitzeentwicklung kam es jedoch zu weiteren Beschädigungen, unter anderem an einem Rollladen des Hauses sowie an der Verkleidung eines Motorrades, welches unmittelbar danebenstand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ob ein technischer Defekt vorlag oder es zu einer Brandstiftung kam ist derzeit noch unklar. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

