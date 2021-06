Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210630 - 0774 Frankfurt: Frankfurter Polizei nimmt erstes Lärmdisplay in Betrieb

Frankfurt (ots)

(em) Die Frankfurter Polizei hat am 29.06.2021 mit der Unterstützung der Stadt Frankfurt am Main das erste Lärmdisplay in Frankfurt am Main in Betrieb genommen.

Mit diesem Gerät sollen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für die Thematik "Lautstärke im Straßenverkehr" sensibilisiert werden.

Seit gestern früh steht das Lärmdisplay, welches auch Geschwindigkeiten messen kann, in der Pfingstweidstraße. Wer hier nun zu laut oder zu schnell fährt, wird darauf hingewiesen. Wer sich an die Regeln hält, erhält ein "Danke".

Ziel ist es, dass die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ein Gefühl für die Lautstärke, welche von ihrem Fahrzeug bzw. ihrem Fahrverhalten ausgeht, entwickeln und ihr Verhalten zugunsten der Gemeinschaft anpassen. Damit soll nicht nur die Verkehrssicherheit erhöht, sondern auch unnötiger Lärm verhindert werden

Doch wann ist es zu laut? Der Schwellwert liegt bei 84 Dezibel. Dies entspricht der kritischen Grenze für Gehörschäden bei Dauerlärm (Quelle: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie). Bereits eine Erhöhung des Wertes um 10 Dezibel macht sich für das menschliche Gehör immens bemerkbar: Die Lautstärke wird doppelt so laut wahrgenommen.

Das Display unterstützt die ohnehin bereits umfangreichen Maßnahmen der Frankfurter Polizei, die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen und den Lärm im Stadtgebiet weiter zu verringern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell