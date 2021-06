Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210630 - 0772 Frankfurt-Bundesautobahn/Praunheim: Autofahrer wird aggressiv und leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ne) Ein Autofahrer sollte gestern Nachmittag nach einer begangenen Ordnungswidrigkeit angehalten und kontrolliert werden. Er zeigte sich jedoch uneinsichtig, versuchte zu flüchten und griff schließlich die Polizeibeamten an.

Auf der A5 Richtung Norden hatte der 28-Jährige im nachmittäglichen Berufsverkehr den Seitenstreifen zum Rechtsüberholen und zum schnelleren Vorwärtskommen genutzt. Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes stellten den Verstoß fest und wollten den Mann kontrollieren. Die Beamten lotsten den Mann in die Stephan-Heise-Straße, um ihn abseits der Autobahn anzuhalten. Von Beginn an zeigte sich der 28-Jährige höchst uneinsichtig hinsichtlich des Vorwurfs zu seinem verkehrswidrigen Verhalten. Schließlich schlug er während der laufenden Kontrolle die geöffnete Fahrertür zu, wodurch der Arm des kontrollierenden Beamten kurzzeitig eingeklemmt wurde. Anschließend gelang es ihm das Auto wieder zu starten und loszufahren. Er drückte aufs Gas und fuhr Richtung Heerstraße. Dabei geriet er auch in den Gegenverkehr. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte der Mann in Höhe des Nord-West-Krankenhauses gestellt werden. Er wurde vorübergehend festgenommen und musste mit zur Dienststelle. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Angriffs bzw. des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der gefährlichen Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Den Pkw des Mannes stellten die Beamten präventiv sicher. Die Verletzung am Arm des Beamten musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

