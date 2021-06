Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210630 - 0769 Frankfurt-Frankfurter Berg: Fahrraddiebe setzen Pfefferspray ein

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 49-jähriger Fahrradbesitzer hat am gestrigen Nachmittag (29. Juni 2021) eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen, als er in der Heinrich-Plett-Straße zwei Diebe zur Rede stellen wollte, die sich mit seinem Eigentum davonmachten.

Als der 49-Jährige gegen 12:20 Uhr aus einem Fenster seiner Wohnung blickte, sah er zwei junge Männer, die mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg standen. Kurz zuvor hatte er das Rad noch mit einem Schloss gesichert.

Er begab sich daraufhin nach draußen, um die zwei mutmaßlichen Diebe anzusprechen. In diesem Moment trat einer der beiden in die Pedale und flüchtete mit dem Rad des Geschädigten in den Berkersheimer Weg. Als sich der 49-Jährige nun dem anderen zuwendete, zog dieser ein Reizstoffsprühgerät aus seiner Hosentasche und sprühte dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Anschließend setzte sich der zweite Täter zu Fuß in die gleiche Richtung wie der erste ab. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 18 Jahre alt, 175 cm groß, schwarze kurze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild, Bekleidung: schwarze Basecap, schwarze Bomberjacke, roter Pullover, blaue Jeans, weiße Schuhe.

2. Täter: Männlich, circa 18 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, dunkle Hautfarbe, Bekleidung: dunkle Basecap, schwarze Jacke, schwarze Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Dieben oder dem gestohlenen Fahrrad werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell