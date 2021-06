Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210629 - 0766 Frankfurt: Rutschige Lkw-Ladung verursacht Unfälle - Polizei sucht Geschädigte

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstagmorgen, den 29.06.2021, sorgte eine Lkw mit seiner verlorenen Ladung an Apfelsaftkonzentrat für rutschige Straßen in Frankfurt.

In der Folge der Verunreinigung kam es aufgrund der spiegelglatten Straßen zu zahlreichen Unfällen. Unter anderem verletzten sich Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer bei Stürzen, an einigen Fahrzeugen kam es darüber hinaus durch Zusammenstöße zu Blechschäden.

Die folgenschwere Fahrt des Sattelzuges mit Containeraufbau und geladenem Apfelsaftkonzentrat führte zunächst vom Osthafen über die Osthafenbrücke weiter auf die Straßen Gerbermühlstraße, Wasserweg, Deutschherrnufer, Sachsenhäufer Ufer, Schaumainkai und anschließend auf die Friedensbrücke. Nachdem der 36-jährige Fahrer die auslaufende Ladung bemerkt hatte, hielt er seinen Lkw am Baseler Platz im Bereich der Gutleutstraße an.

Auf der beschriebenen Wegstrecke hinterließ er jedoch einen Großteil seiner Ladung auf der Fahrbahn, sowie auf Geh- und Radwegen, was zu vielen Unfällen führte. Im Zeitraum zwischen 07:15 bis 12:35 Uhr musste die Strecke für den Verkehr teilweise voll gesperrt werden. Aufgrund der Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. FES und die Frankfurter Feuerwehr führten umfangreiche Reinigungsarbeiten durch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Schaden in einem Transportbehältnis des Containers, was zum Auslaufen des geladenen Apfelsaftkonzentrats führte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 36-jährige Fahrer, der sich auf der Anlieferung befand, muss eine entsprechend hohe Sicherheitsleistung entrichten.

Im Zusammenhang mit bislang neun erfassten Unfällen, sucht die Polizei nach weiteren Verkehrsteilnehmern bzw. gestürzten Personen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben.

Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter den Rufnummern 069 / 755-46220 oder -46208 in Verbindung zu setzen, damit Unfallaufnahmen von weiteren Geschädigten erfolgen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell