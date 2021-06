Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210629 - 0764 Gemeinsame Presseerklärung des Frankfurter Polizeipräsidiums und der türkischen Vereine in Hessen

(hol) Am Donnerstag, den 24. Juni fand auf dem Gelände der Yunus-Emre-Moschee in Griesheim erneut ein Treffen der Frankfurter Polizei mit den türkischen Vereinen (Zivilgesellschaftliche Organisationen) in Hessen statt. Nachdem bereits in der Vorwoche ein Treffen mit der Opferfamilie in der Yunus-Emre-Moschee in einer kleineren Runde stattgefunden hat, nahmen bei dieser Veranstaltung hauptsächlich die Repräsentanten der Frankfurter Vereine teil.

Hierbei handelte es sich um ein Folgetreffen einer Auftaktveranstaltung vom 26.05.2021 im Polizeipräsidium Frankfurt. Beide Parteien hatten damals vereinbart, regelmäßig zusammenzukommen, um sich auszutauschen und so weiter Vertrauen aufzubauen. So fand auch dieses Treffen, bei dem seitens der Frankfurter Polizei der Polizeivizepräsident Herr Gutzeit, sowie der Leiter des für Griesheim zuständigen 16. Polizeireviers, Herr Kroll, teilnahmen, in freundschaftlicher und konstruktiver Atmosphäre statt.

Insbesondere die Förderung der Annäherung zwischen Polizei und Jugendlichen, bspw. im Rahmen von Sportveranstaltungen, wurde thematisiert. Dieser Vorschlag fand bei allen Anklang, da dadurch nicht nur Distanzen überbrückt und gegenseitiges Verständnis aufgebaut, sondern im besten Fall auch Jugendliche mit ausländischen Wurzeln für den Polizeiberuf begeistert werden können. Ferner wurden weitere Maßnahmen erörtert, die die Vorurteile auf beiden Seiten abbauen sollen.

Am Ende der Runde gingen die Teilnehmer mit dem Gefühl auseinander, den vereinbarten Dialog erfolgreich fortgesetzt und das Vertrauen zueinander weiter gestärkt zu haben.

