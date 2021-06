Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210629 - 0762 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dealer geht ins Netz

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag beobachtete die Polizei mehrere Drogendeals in der Düsseldorfer Straße. In der Folge nahmen die Beamten einen "alten Bekannten" fest. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 15:45 Uhr beobachteten zivile Fahnder der REE einen jungen Mann bei mehreren Übergaben in der Düsseldorfer Straße. Bei dem 25-Jährigen handelt es sich um ein bekanntes Gesicht, ist er in der Vergangenheit doch schon mehrfach wegen Drogenhandels aufgefallen. So auch diesmal, denn die Kontrolle seiner Kunden führte jedes Mal zum Auffinden von Gras. Der letzte Abnehmer hatte knapp 30 Gramm erworben, was schlussendlich dazu führte, dass die Handschellen an den Armen des Verkäufers klickten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere 20 Gramm Marihuana, abgepackt in einzelne, kleine Portionen in den Taschen des 25-Jährigen. Die Polizei lieferte ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Er wird heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell