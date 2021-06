Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210628 - 0760 Frankfurt-Innenstadt: Geschwindigkeitsüberwachung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 27. Juni 2021, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, fand in der Neuen Mainzer Straße durch die Polizei eine Geschwindigkeitsüberwachung statt. Insgesamt wurden in dieser Zeit 1190 Fahrzeuge gemessen, von denen 82 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter war der Fahrer eines Porsche, der gegen 16.45 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h (nach Abzug der Toleranz) bei erlaubten 40 km/h gemessen wurde. Der Fahrzeugführer muss nun mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten und einer Geldbuße in Höhe von 280 EUR rechnen.

