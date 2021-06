Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210628 - 0757 Frankfurt-Altstadt: Streit um Zeche - 23-Jähriger schlägt um sich

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagabend, den 27. Juni 2021, sorgte ein 23-Jähriger in einem Restaurant in der Altstadt für mächtig Ärger. Zahlungsstreitigkeiten machten das Erscheinen der Polizei notwendig, welche bei der Kontrolle des stark alkoholisierten Gastes mehrere Faustschläge von diesem kassierten. Drei verletzte Beamte waren in der Folge nicht mehr dienstfähig.

Gegen 22:30 Uhr geriet ein 23-Jähriger mit dem Personal eines Lokals im Holzgraben aneinander, als das Bezahlen der Rechnung anstand. Als eine Streife den renitenten Gast kontrollieren wollte, verweigerte dieser die Angabe seiner Personalien. Bei der folgenden Dursuchung wehrte sich dieser massiv und schlug unvermittelt einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Bevor der junge Mann flüchten konnte, gelang es den Beamten diesen festzuhalten. Während seiner Festnahme schlug dieser wild um sich und traf zwei weitere Beamte im Gesicht, bis letztlich die Handfesseln bei ihm klickten.

Für den 23-Jährigen ging es nach der Festnahme zunächst auf eine Polizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,75 Promille. Er wurde später nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die drei verletzten Beamten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

