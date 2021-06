Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210628 - 0756 Frankfurt-Höchst: Betrunkene belästigen Frauen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag belästigten zwei stark betrunkene Männer zwei Frauen in Höchst. Die Polizei nahm die beiden noch am Tatort fest.

Gegen 15:30 Uhr durchquerten die beiden 45 und 22 Jahre alten Frauen die Parkanlage an der Schiffmeldestelle in Höchst. Dort trafen sie auf die beiden 32 und 53 Jahre alten Betrunkenen, die sofort anfingen, die Frauen in schamverletzender Weise anzusprechen. Anschließend gingen sie auf die beiden Damen zu, unterschritten dabei mehrfach die persönliche Nahdistanz und griffen sich selbst in den Schritt. Begleitet wurde dieses Verhalten durch sexualisierte Äußerungen. Erst als ein Begleiter der beiden Frauen hinzukam, ließen die Männer von ihnen ab. Kurz darauf nahm die Polizei beide an Ort und Stelle fest.

Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung. Einer der beiden hatte einen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille gepustet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell