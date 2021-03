Polizei Düren

POL-DN: Vier Autos in Auffahrunfall verwickelt

Düren (ots)

Auf der Stockheimer Landstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt und fünf Menschen leicht verletzt wurden.

Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Niederzier mit seinem Wagen die B56 aus Richtung Stockheim kommend in Fahrtrichtung Düren. Eigenen Angaben nach bemerkte er dabei zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm an der Einmündung zur Straße "An Gut Stepprath" zum Stillstand gekommen waren. Er fuhr auf das Heck eines Wagens auf und setzte eine Kettenreaktion in Gang, bei der dieser Wagen auf ein weiteres Auto und dieses wiederum auf ein davor stehendes Fahrzeug geschoben wurden.

Die Fahrerinnen und Fahrer sowie die Beifahrer/innen der vier Fahrzeuge wurden zum Teil leicht verletzt, eine 63-Jährige aus Nideggen wurde an der Unfallstelle in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Alle anderen gaben an, später selbständig einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird insgesamt auf mindestens 17.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es aufgrund notwendiger Sperrungen zu einer Behinderung für den Fahrzeugverkehr auf dem betreffenden Abschnitt der Stockheimer Landstraße.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell