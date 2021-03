Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Autofahrer nimmt Polizei die Vorfahrt

Düren (ots)

Nachdem ein Mann einem Streifenwagen am gestrigen Dienstag auf der Euskirchener Straße die Vorfahrt nahm, fiel bei der folgenden Verkehrskontrolle auf, dass er unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren war.

Am 02.03.2021 gegen 20:15 Uhr wartete ein Streifenwagen vor einer roten Ampel an der Kreuzung Euskirchener Straße und Römerstraße. Die zwei Beamten kamen aus Richtung Euskirchener Straße und wollten ihre Fahrt geradeaus in Richtung Friedrich-Ebert-Platz fortsetzen. Als sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhren, konnte die Beamtin nur durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw verhindern. Der Fahrer des Autos wollte von der Euskirchener Straße links in die Römerstraße abbiegen und missachtete den Vorrang des Streifenwagens. Aufgrund dieses Vorfalls hielten die Beamten den Wagen auf der Römerstraße an. Bei der Kontrolle wirkte der Fahrer des Wagens, ein 44-jähriger Dürener, alkoholisiert. Diese Vermutung wurde zunächst durch einen Atemalkoholtest bestätigt. Der Wert lag bei 2,0 Promille. Zudem räumte der 44-Jährige im Verlauf der Kontrolle ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Diese war ihm aufgrund von Fahren unter Alkoholeinfluss 2018 entzogen worden. Auf der Polizeiwache wurde ihm schließlich durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Den Dürener erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Der Pkw blieb stehen und der Schlüssel wurde sichergestellt.

