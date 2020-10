Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Polizist scheitert an Gegenfrage

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein falscher Polizist hat am Dienstagabend bei einem 67-Jährigen angerufen. Der Betrüger wollte dem Mann weismachen, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden. Bei den Tätern habe man eine Liste gefunden, auf der auch der Name der Familie des 67-Jährigen stehe. Die Einbrecher seien auf Goldmünzen aus. Geschickt versuchte der falsche Polizist den 67-Jährigen nach seinen Vermögensverhältnissen, Lebensumständen und Gewohnheiten auszufragen. Der Angerufene witterte Betrug. Er gab nichts von sich preis, stattdessen stellte er dem Unbekannten eine Gegenfrage. Der Betrüger hatte keine Antwort parat. Er kannte sie offensichtlich nicht und legte abrupt auf. Die Polizei ermittelt wegen des Betrugs. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell