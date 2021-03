Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - 19-Jährige wird bei Kollision leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Dürener Straße in Kreuzau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau leicht verletzt wurde. An der Unfallstelle kam es zu längeren Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Kreuzau mit ihrem Leichtkraftrad die Dürener Straße in Richtung Niederau. Am Kreuzauer Ortsausgang zeigte die Ampel für sie grün, so dass sie ihrer Aussage nach mit angemessener Geschwindigkeit auf die Kreuzung zur Peter-Schlack-Straße zu fuhr, um diese geradeaus zu passieren. An derselben Ampel stand, aus Richtung Niederau kommend, ein 38 Jahre alter Mann aus Kreuzau auf der Linksabbiegerspur. Er wollte, ebenfalls bei für ihn grün zeigender Ampel, in die Peter-Schlack-Straße einbiegen. Dazu tastete er sich, so seine Angaben gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, langsam in die Kreuzung vor. Hierbei sah er die entgegenkommende Frau auf ihrem Motorrad zu spät, so dass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die 19-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten regelte der polizeiliche Verkehrsdienst den Verkehr zwischen Kreuzau und Niederau und leiteten diesen teilweise auf andere Strecken um.

