POL-BO: Zeugen gesucht: 27-Jährige wird in Bochum ausgeraubt

Bochum (ots)

Eine 27-Jährige aus Bochum ist am Freitagmorgen, 6. November, auf der Velsstraße ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 6.15 Uhr war die Bochumerin gerade zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als ein Unbekannter in Höhe der Hausnummer 38 versuchte, ihr den Rucksack von den Schultern zu reißen. Als dies misslang, zog der Räuber die Geschädigte an den Haaren und verlangte schließlich die Herausgabe von Bargeld. Mit der Geldbörse der 27-Jährigen flüchtete der Täter schließlich in Richtung Wittener Straße.

So wird der Räuber beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, nach Zeugenangaben bekleidet mit einem schwarzen Blazer mit Reißverschluss und Kapuze, die er ins Gesicht gezogen hatte, außerdem einer schwarzen Hose und einem dunklen Mund-Nasenschutz.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

