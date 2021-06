Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210627 - 0755 Frankfurt-Ostend: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Gemäß den Angaben eines 30-jährigen Mannes aus Offenbach, war er am Sonntag, den 27. Juni 2021, gegen 04.40 Uhr, mit seinem E-Scooter der Marke Xiaomi Ninebot (Wert ca. 750 EUR) auf dem Philipp-Holzmann-Weg unterwegs in Richtung des Maines. Dort kam ihm ein bislang unbekannter Täter entgegen, mit dem er selbst das Gespräch suchte und aus diesem Grund anhielt. Mit einem massiven Schlag stieß der Unbekannte ihn jedoch vom Roller und flüchtete mit diesem vom Tatort in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von nordafrikanischem Erscheinungsbild. Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jacke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell