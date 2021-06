Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210627 - 0753 Frankfurt-Preungesheim: Fahrlässige Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(fue) Vermutlich die nicht vollständig gelöschte Glut in einer Feuerschale führte am Sonntag, den 27. Juni 2021, gegen 00.20 Uhr, zu einem Brand mit Gebäudeschaden. Die Bewohner des betroffenen Hauses in der Alkmenestraße hatten sich bereits zu Bett begeben, als die Rauchmeldeanlage des Hauses auslöste. Die zum Garten gelegenen Fenster des Haues waren aufgrund des schönen Wetters geöffnet, sodass der Rauch des Brandes in die Zimmer waberte und die Anlage auslöste. Die Bewohner konnten so rechtzeitig das Haus verlassen. Nachbarn hatten bereits die Feuerwehr verständigt.

Durch die Glut wurden zunächst die Gartenmöbel und sodann die Dämmung des Hauses in Brand gesetzt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt etwa 28.000 EUR belaufen.

