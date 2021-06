Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210630 - 0768 Frankfurt-Hausen: Unfall mit U-Bahn

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 29. Juni 2021, kam es in Hausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer U-Bahn zusammenstieß. Zwei Insassen im Pkw wurden leicht verletzt.

Gegen 17:35 Uhr war eine 52-jährige Frau mit einem VW Golf auf der Ludwig-Landmann-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine U-Bahn die Gleise der Straße Am Industriebahnhof in Richtung Ludwig-Landmann-Straße. An der Einmündung Ludwig-Landmann-Straße / Am Industriehof wollte die 52-Jährige ihre Fahrt auf der nach links abknickenden Ludwig-Landmann-Straße fortsetzen und stieß mit der querenden U-Bahn zusammen. Zu diesem Zeitpunkt soll die Ampel für die Autofahrerin Rotlicht angezeigt haben.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 52-jährige Fahrerin des VW und ihre 18-jährige Beifahrerin leicht. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 30 Jahre alte U-Bahn-Fahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. An der U-Bahn und dem Pkw entstanden Sachschaden. Der VW musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

