Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Vereinsheim

Gelsenkirchen (ots)

Ein 53 Jahre alter Gelsenkirchener erstattete gestern, 17. Februar 2021, Anzeige, nachdem er festgestellt hatte, dass Unbekannte in das Vereinsheim eines Fußballvereins an der Plauener Straße in Bulmke-Hüllen eingebrochen sind. Die Diebe stahlen zwischen Samstag, 13. Februar 2021, 16 Uhr, und Dienstag, 16. Februar 2021, 12.45 Uhr, unter anderem einen Fernseher und einen Monitor. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

