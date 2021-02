Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet Feier mit 18 Gästen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend, 17. Februar 2021, eine Feier in Rotthausen aufgelöst. Um 22.05 Uhr wurde eine Ruhestörung in der Terkampstraße gemeldet. Schon beim Eintreffen nahmen die Beamten die laute Musik aus einer der Wohnungen wahr. Insgesamt trafen sie dort schließlich 18 Personen an, darunter sieben Kinder. Die Polizeibeamten erteilten allen nicht dort wohnhaften Gästen einen Platzverweis und schrieben Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung.

