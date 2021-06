Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210630 - 0767 Frankfurt-Nordend: Hakenkreuzschmiererei

Frankfurt (ots)

(fue) In der Zeit zwischen dem 20. Juni 2021, 12.00 Uhr und dem 28. Juni 2021, 15.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person ein laminiertes Hinweisschild auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in der Eckenheimer Landstraße mit einem Hakenkreuz. Bereits in der Vergangenheit kam es in diesem Bereich zu solchen Schmierereien (siehe hierzu die Meldung Nr. 210621-0732).

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell