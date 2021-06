Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210630 - 0771 Frankfurt-Berkersheim: Schlafmohn an der Nidda entdeckt

Frankfurt (ots)

(ne) Rund 150 Pflanzen des sogenannten Schlafmohns haben Beamte des 14. Reviers am vergangenen Mittwoch im Bereich der S-Bahnhaltestelle Berkersheim entdeckt. Die hübschen Pflanzen sind genehmigungspflichtig, fallen sie doch unter das Betäubungsmittelgesetz. Die kleine Plantage der Mohnblumen sah zwar eher nach Wildwuchs als nach gezieltem Anbau aus, dennoch wurden die Blumen aus Gründen der Gefahrenabwehr von der Polizei geerntet und sichergestellt. Eine Untersuchung der Mohnkapseln wies letztlich nach, dass sich in den Pflanzen nur geringe Spuren von Schlafmohn befinden. Nichts desto trotz werden die Blumen nun vernichtet. Schlafmohn gilt seit jeher als Heil- und Kulturpflanze. In Deutschland ist die Pflanze aufgrund ihrer Morphin haltigen Wirkstoffe genehmigungspflichtig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell