POL-WI: Sexueller Übergriff auf 13-Jährige - Zeugen gesucht +++ grundlos ins Gesicht getreten +++ Nackter leistet Widerstand +++ Brand in Auto gelegt

1. Sexueller Übergriff auf 13-Jährige - schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen Zeugen gesucht! Mainz-Kostheim, Eichenstraße, Spielplatz/Grünanlage, 15.04.2021, 15:30 Uhr - 16:00 Uhr

(he)Nach einem sexuellen Übergriff gegenüber einer 13-Jährigen am Donnerstag, konnte die Wiesbadener Kriminalpolizei noch am Freitagabend einen dringend Tatverdächtigen festnehmen. Nun werden Zeugen der Tat gesucht. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten sich Opfer und Täter über soziale Medien kennengelernt und für Donnerstagnachmittag zu einem Treffen verabredet. Dieses fand circa zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr in Mainz-Kostheim in der Eichenstraße auf dem dortigen Spielplatz im Bereich einer Grünanlage statt. Dort soll es auch zu dem sexuellen Übergriff gekommen sein. Als sich der Örtlichkeit Zeugen näherten und die 13-Jährige unter einem Vorwand das Treffen beendete, entfernte sich der Täter. Anschließend traf das Mädchen im Bereich Eichenstraße/Nikolausstraße zufällig auf eine Bekannte, welche die Polizei verständigte. Durch das über die sozialen Medien vereinbarte Treffen ergaben sich erste Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. Die Wiesbadener Kriminalpolizei leitete umgehend entsprechende Ermittlungen zur Identifizierung des mutmaßlichen Täters ein und konnte am Freitagabend in Mainz einen 21-jährigen, syrischen Staatsangehörigen festnehmen. Nach einer richterlichen Vorführung wurde dieser in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen, welche sich zum Tatzeitpunkt in der obigen Grünanlage aufgehalten haben. Insbesondere einen circa 35 - 45-jährigen Mann mit dunkelblonden, kurzen Haaren, in Begleitung seines circa 8 bis 10-jährigen Jungen, welcher ein neongrünes T-Shirt und eine graue Hose getragen haben soll. Der Mann und das Kind spielten gegen 16:00 Uhr auf dem dortigen Spielfeld Fußball. Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Exhibitionist leistet Widerstand,

Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, 18.04.2021, 06:40 Uhr

(he)Am Sonntagmorgen leistete ein nackter Mann in der Erich-Ollenhauer-Straße während seiner Festnahme Widerstand und verletzte sich hierbei leicht. Gegen 06:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, vor dessen Eingang ein nackter Mann mit heruntergelassenen Hose stehen würde. Wie beschrieben trafen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf den Mann und forderten diesen auf, sich wieder anzuziehen und seine Personalien anzugeben. Beides blieb ohne jegliche Reaktion. Stattdessen griff er einen Beamten an, woraufhin der Nackte zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Dagegen wehrte er sich massiv, sodass er sich Schürfwunden zuzog. Weiterhin beleidigte er die Einsatzkräfte. Der Mann wurde nun zur Dienststelle verbracht und die Personalien festgestellt. Es handelte sich um einen 22-jährigen Wiesbadener. Dieser war erheblich alkoholisiert; die Hintergründe seines Nacktseins blieben jedoch bis dato unbekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann seiner Mutter übergeben.

3. Gefährliche Körperverletzung nach Farbschmiererei an Fensterscheibe, Wiesbaden, Innenstadt, Schwalbacher Straße Freitag, 16.04.2021, 22:08 Uhr

(mm) Am Freitagabend kam es auf der Schwalbacher Straße in Wiesbaden zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 20-Jährigen, nachdem dieser die Fensterscheibe eines Restaurants beschmierte. Vier männliche Personen waren gegen 22:00 Uhr zu Fuß auf der Schwalbacher Straße unterwegs und blieben vor einem Restaurant stehen, als der Geschädigte plötzlich anfing, die an der Fensterscheibe aufgebrachte Schrift zu verschmieren und abzukratzen. Kurz darauf kam eine männliche Person aus dem Restaurant und stellte den Geschädigten und dessen Begleiter zur Rede, so dass zunächst ein Streit entbrannte. Im Verlaufe der Auseinandersetzung schubste der Täter den Geschädigten auf den Boden, schlug diesen und trat mehrfach auf diesen ein. Hierdurch erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen am Kopf. Die drei Begleiter gingen dazwischen, so dass der Angreifer von seinem Opfer abließ und die Örtlichkeit verließ. Der Geschädigte, selbst aus Afghanistan stammend, beschrieb den Beschuldigten als "männliche Person aus Afghanistan", etwa 1,85 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt und von schlanker Statur. Die Person habe einen roten Pullover, eine Bluejeans und schwarze Schuhe getragen. Durch das 1. Polizeirevier in Wiesbaden wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

4. Gefährliche Körperverletzung auf dem Luisenplatz, Wiesbaden, Innenstadt, Luisenplatz / Bonifatiusplatz Samstag, 17.04.2021, 08:40 Uhr

(mm) Am Samstagmorgen wurde einem Obdachlosen auf dem Luisenplatz von einer unbekannten männlichen Person gegen den Kopf getreten. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine leichte Platzwunde an der Lippe. Der unbekannte Täter habe dem am Luisenplatz sitzenden Geschädigten im Vorbeigehen unvermittelt und ohne erkennbaren Grund ins Gesicht getreten. Einen Streit oder eine vorherige Auseinandersetzung habe es nach Auskunft des Geschädigten nicht gegeben. Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass es sich bei dem Täter um eine "osteuropäische" Person mit schwarzen Haaren und einem Seitenscheitel gehandelt habe. Die Person sei mit einer kurzen Jacke und einer Jeans bekleidet gewesen. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

5. Brand im Auto gelegt,

Wiesbaden, Drususstraße, Nacht zum 18.04.2021

(ho)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Drususstraße in einem geparkten Pkw ein Feuer entzündet wobei der Wagen erheblich beschädigt wurde. Den Spuren zufolge schlugen die Täter offenbar ein Loch in eine Seitenscheibe und steckten den Wagen anschließend mit einem unbekannten Brandbeschleuniger an. Der Audi geriet im Innenraum in Flammen wobei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro entstand. Die Brandstifter flüchteten unerkannt vom Tatort. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht weiter aus, sondern erlosch von selbst. Neben dem Schaden durch das Feuer wurde der Audi noch mit einem Stift von außen mit einem Schriftzug beschmiert. Bereits am Abend des 17.04.2021 war es zu einem ähnlichen Vorfall in der Brentanostraße gekommen, bei dem ein geparkter BMW beschädigt worden ist (wir berichteten im Pressebericht vom Wochenende). Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

