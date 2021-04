Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 02.04.2021

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Nach Häuslicher Gewalt: Spezialeinsatzkräfte nehmen 67-Jährigen fest - Steinau a. d. Straße

(tl) Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am frühen Freitagmorgen unter kommunikativer Lagelösung einen 67 Jahre alten Mann in seinem Haus im Stadtteil Seidenroth vorläufig festgenommen. Deren Einsatz wurde erforderlich, da sich der alkoholisierte Mann nach einem Streit mit seiner 52-jährigen Ehefrau in der Folge weiter in seinem Haus aufhielt und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er im Besitz scharfer Schusswaffen ist. Nach mehrstündigen Gesprächen konnte er gegen 2.20 Uhr letztlich dazu bewegt werden, die Wohnung zu verlassen, woraufhin er unverletzt und widerstandslos festgenommen werden konnte. Nach Angaben der 52-Jährigen soll er sie bei dem vorausgegangenen Streit unter anderem gewürgt und ein Kissen auf ihr Gesicht gedrückt haben. Das Opfer konnte sich jedoch aus dem Haus flüchten und anschließend gegen 20.50 Uhr selbstständig den Notruf absetzen. Die Polizei riegelte vor Ort umgehend den Bereich um das betreffende Einfamilienhaus in der Ahler Straße weiträumig ab, um eine Gefahr für Unbeteiligte ausschließen zu können. Gegen den Mann ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Er soll im Weiteren einer Fachklinik zugeführt werden.

Offenbach, 02.04.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

