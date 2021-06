Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogenfund bei Radfahrer

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Mittwoch am Donnerstag, gegen 1:30 Uhr, stellte eine Polizeistreife bei einem 34-jährigen Radfahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Alsenzstraße starken Marihuanageruch fest. Im Rahmen einer daraufhin durchgeführten Personendurchsuchung wurden ein Tütchen mit Marihuana und Haschisch sowie eine herzförmige Ecstasy-Tablette aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

