Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radlader und Container aufgebrochen

Bocholt (ots)

Einbrecher haben eine Baustelle in Bocholt heimgesucht. Die Täter brachen mehrere Container auf und verschafften sich gewaltsam Zugang ins Innere eines Radladers. Ob und gegebenenfalls was die Unbekannten entwendete, steht noch nicht fest. Zu der Tat kam es zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Montag, 11.50 Uhr, auf einer Baustelle am Enkhook im Ortsteil Mussum. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell