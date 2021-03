Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 81-Jähige wollte gegen 15.10 Uhr mit ihrem Wagen aus einer Einfahrt nach links in Richtung Isselburg einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 38-Jährigen, der die Werther Straße in Richtung Bocholt befuhr. Der Isselburger erlitt leichte Verletzungen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Bocholterin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

