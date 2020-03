Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Baustellenfahrzeug umgestürzt

Ein umgestürzter LKW sorgte am Montagvormittag in der Kasernenstraße in Tauberbischofsheim für Verkehrsbehinderungen. Gegen 11 Uhr kam der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs mit seinem Gefährt wohl zu weit nach rechts von der Straße ab und geriet in die Böschung, woraufhin der LKW umkippte. Der 62-Jährige Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung wurde die Strecke zeitweise gesperrt.

