POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal: Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang Seinen schweren Verletzungen erlag ein 80-Jähriger nach einem Arbeitsunfall in Elztal. Der Mann war am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr gemeinsam mit einem Angehörigen im Gewann Rittersbach in der Nähe von Elztal bei Waldarbeiten. Während der Arbeiten an einem Abhang rollte, der hierzu genutzte Traktor plötzlich los. Ein Versuch noch auf den Traktor aufzusteigen misslang. In der Folge wurde der Mann vermutlich durch den Traktor erfasst. Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Samstag erlag er seinen Verletzungen.

Mosbach: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Samstag kam es gegen 14.00 Uhr in Mosbach an der Kreuzung der Alten Brückenstraße mit der Heidelberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Ford Galaxy stieß im Kreuzungsbereich mit einem 69-jährigen Pedelec-Fahrers zusammen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des Radfahrers missachtet hatte. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

Buchen: Verkehrsunfall unter Drogenbeeinflussung

Auf der Kreisstraße zwischen Götzingen und Altheim ereignete sich am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 33-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr in Fahrtrichtung Grötzingen. Hier kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum liegen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme schlief der Unfallverursache mehrfach ein. Einen möglichen Grund hierzu lieferte ein vor Ort durchgeführter positiver Drogenvortest. Eine kleine Menge an Amphetamin wurde ebenso bei dem Mann aufgefunden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. Die örtliche Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

Altheim: Verkehrsunfall im Begenungsverkehr - Verkehrsunfalllfucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Anhänger kam es am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Landstraße zwischen Altheim und Waldürn. Im Bereich der dortigen Windräder kam einem 71-Jähringen Fahrer eines Daimler-Benz ein Traktor mit Anhänger entgegen. Es kam zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Spiegel des Daimlers klappte ein und zerschlug die Seitenscheibe der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Traktorfahrer entfernte sich jedoch nach dem Verkehrsunfall in Richtung Altheim. Von dem landwirtschaftlichen Fahrzeug ist nur bekannt, dass es einen grünen Anhänger hatte, bei dem es sich vermutlich um einen Güllefass-Anhänger handelte. Eine erste Fahndung der Polizei verlief negativ. Zeugen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Traktor geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 06281 904 0 mit dem Polizeireiver Buchen in Verbindung zu setzen.

Buchen: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Sachdienliche Hinweise erhofft sich die Polizei in Buchen zu einem Vorfall der sich am Freitag auf dem Besucherparkplatz des Gebäudes Kondrad-Adenauer-Straße Nr. 27 in Buchen ereignet hat. Im Laufe des Tages wurde ein dort abgestellter schwarzer VW Golf im Bereich der linken und der rechten Fahrzeugseite massiv zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mindestens 1200 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den noch unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnumer 06281 904 0 zu melden.

Buchen: Einbruch in ein Schuhgeschäft - Mehrere zehntausend Euro Diebesgut

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen noch unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Buchener Daimlerstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und öffneten mit viel Aufwand einen Tresor in den dortigen Büroräumlichkeiten. Hieraus entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Scheinbar auch hungrig, entwendeten sie ebenso diverse Fleischprodukte aus dem Kühlschrank. Im Anschluss an den Einbruch gelang den Tätern die Flucht. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat Mosbach. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnumer 06261 809 201 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

